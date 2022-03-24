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В России захотели конфисковать автомобили ряда нарушителей

Верховный суд поддержал инициативу Яровой ввести конфискации машин у лишенных прав россиян

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Верховный суд и МВД России поддержали инициативу вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой о конфискации автомобилей у лишенных прав водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лишенные прав водители, нарушающие правила дорожного движения, будут подвергаться уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств.

Изменения предполагают усиление административной ответственности за управление автомобилем водителями, которые были лишены прав или не получали их вообще. За повторное нарушение сумма штрафа вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Самым радикальным является предложение о конфискации автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, «значительное» превышение скорости или лиц, которые уже привлекались за езду без прав.

В феврале сообщалось, что Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс разрабатывали депутаты. «Признак повторности в законодательстве сейчас отсутствует. Можно совершать нарушение хоть 150 раз и всякий раз откупаться, платить один и тот же штраф, издеваться над здравым смыслом и обществом», — заключила Яровая.

Марина Совина
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