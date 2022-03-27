Умер первый президент Азербайджана Муталибов

На 84-ом году жизни умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

На 84-м году жизни умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Аяз Муталибов находился во главе страны с 1991 по 1992 год, причем он занял этот пост на безальтернативной основе. Ранее он был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

Муталибов был вынужден уйти в отставку после неудачных военных действий азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Через несколько месяцев он вернулся к власти, однако вскоре был свергнут, а после покинул Азербайджан и переехал в Россию.