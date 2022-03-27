Бывший премьер Украины назвал Зеленского военным преступником

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что нужно устранить действующую власть в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что нынешний киевский режим уже полностью себя скомпрометировал. Он назвал главу государства Владимира Зеленского военным преступником, подчеркнув, что помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти.

«Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские власти, возможно, и отвечают интересам руководителей из США, но уж точно никак не отвечают интересам своей страны и собственного народа.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил о желании Киева сделать Варшаву одним из гарантов своей безопасности. Он отметил, что подобной формулы «в чистом виде» пока не разработано.