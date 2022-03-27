Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша заявила о желании Украины сделать Варшаву одним из гарантов безопасности

Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох: Киев желает сделать страну гарантом безопасности

Фото: Pixabay

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала «Польсат» заявил о желании Киева сделать Варшаву одним из гарантов своей безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Украинская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы Польша была в числе государств, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора», — указал представитель властей страны.

Солох добавил, что подобной формулы «в чистом виде» пока не разработано. Украина хочет включить в список стран, гарантирующих ее безопасность, членов Совбеза ООН, Германию, Израиль, Канаду и Турцию.

Ранее, 23 марта, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев надеется на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией. Он заявил, что на Украине с нетерпением ждут диалога президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Раскрыта дата следующих переговоров России и Украины
Россиян предупредили о возвращении ряда болезней после спада пандемии
Участница шоу «Голос» заявила о неготовности уйти из запрещенных соцсетей
Болгария заявила об отсутствии требований России платить за газ в рублях
Россию обвинили в проведении тайных операций в Австрии
Бельгия направит Украине дополнительную гуманитарную помощь
ФСБ в ходе обыска конфисковала часы у швейцарского производителя в России
Польша заявила о желании Украины сделать Варшаву одним из гарантов безопасности
В Турции раскрыли детали переговоров с США по F-16
В России прокомментировали призывы выгнать страну из МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.