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В Киеве понадеялись на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией

Офис президента Украины Зеленского: Киев ждет диалога с лидером КНР Си Цзиньпином
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko / Global Look Press

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев надеется на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Ермака в Twitter.

Глава офиса заявил, что на Украине с нетерпением ждут диалога президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином. «Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины. Он заявил, что в течение десятилетий отношения республики с Китаем были основаны «на взаимном уважении, понимании и выгоде».

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Марина Совина
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