Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина призвала Китай содействовать мирному урегулированию

Киев призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Киев призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение десятилетий отношения республики с Китаем были основаны «на взаимном уважении, понимании и выгоде». «Мы разделяем позицию Пекина о необходимости политического решения войны против Украины и призываем Китай, как глобального игрока, сыграть важную роль в этих усилиях», — добавил глава МИД.

18 марта состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Ключевой темой стала российская спецоперация на территории Украины. Байден предупредил собеседника о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

Позже министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Пекин не приемлет внешнего давления. «Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
Россияне резко заинтересовались турами в одну бывшую страну СССР
В Москве нашли способ сократить вредные выбросы в атмосферу
CD Projekt Red представила новую игру серии «Ведьмак»
Минобороны назвало «пропагандистским враньем» данные Украины о потерях России
Нетрезвый мужчина разбил витрину в музее и украл шляпу героя советского фильма
Норвегия захотела бойкотировать ЧМ по водным видам спорта из-за участия России
Осужденный на 13 лет россиянин оказался контрразведчиком
Берлускони сыграл «свадьбу» с любовницей на 53 года младше себя
В России начнут выпускать собственную Coca-Cola
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.