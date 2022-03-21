Украина призвала Китай содействовать мирному урегулированию

Киев призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины

Киев призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение десятилетий отношения республики с Китаем были основаны «на взаимном уважении, понимании и выгоде». «Мы разделяем позицию Пекина о необходимости политического решения войны против Украины и призываем Китай, как глобального игрока, сыграть важную роль в этих усилиях», — добавил глава МИД.

18 марта состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Ключевой темой стала российская спецоперация на территории Украины. Байден предупредил собеседника о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

Позже министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Пекин не приемлет внешнего давления. «Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне», — подчеркнул он.