Украина призвала Китай содействовать мирному урегулированию
Киев призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение десятилетий отношения республики с Китаем были основаны «на взаимном уважении, понимании и выгоде». «Мы разделяем позицию Пекина о необходимости политического решения войны против Украины и призываем Китай, как глобального игрока, сыграть важную роль в этих усилиях», — добавил глава МИД.
18 марта состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Ключевой темой стала российская спецоперация на территории Украины. Байден предупредил собеседника о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.
Позже министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Пекин не приемлет внешнего давления. «Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне», — подчеркнул он.