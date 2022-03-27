Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Путин в день войск национальной гвардии заявил, что гордится бойцами Росгвардии

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине. Глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, поздравил сотрудников ведомства и заявил, что гордится их мужеством и бесстрашием.

«Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу. Еще раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником», — сказал президент.

Он отметил, что реальная боевая обстановка связанна с повышенным риском, и войска Росгвардии вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, добиваясь при этом весомых результатов по другим направлениям своей деятельности.

«Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — напомнил Путин.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом. Согласно документу, ответственность вводится за распространение недостоверной информации о Росгвардии, российских посольствах, диппредставительствах, МЧС и прокуратуре. Наказание будет аналогично тому, что уже предусмотрено за распространение фейков о Вооруженных силах России.