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Умерла одна из создательниц «Винни Пуха»

Умерла мультипликатор «Союзмультфильма» и одна из создательниц «Винни Пуха» Колесникова

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

На 84-м году жизни умерла художница-мультипликатор «Союзмультфильма» Виолетта Колесникова. Об этом анимационная студия сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Причины смерти художницы неизвестны. Колесникова приняла участие в создании более чем 90 картин, среди которых «Винни Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна Третьей планеты».

17 марта стало известно о смерти заслуженной артистки России Натальи Назаровой. Актриса театра и кино ушла на 73-м году жизни. Она получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

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Николай Чигасов
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