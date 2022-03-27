Швейцарская компания оказалась от логотипа с буквой Z в соцсетях

Швейцарская компания отказалась от логотипа с буквой Z из-за «неверного толкования»

Крупная швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования в соцсетях логотипа, на котором изображена буква Z, чтобы избежать «неверного толкования знака» в связи с российской спецоперацией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву Z в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована​​​. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости», — заверили в компании.

На логотипе Zurich Insurance изображена белая буква Z на синем фоне. Он используется на страницах в социальных сетях, а также на сайте компании.

Ранее рекламе Louis Vuitton разглядели поддержку российской спецоперации на Украине. Французский дом моды Louis Vuitton поделился кадрами рекламы новой коллекции украшений. Пользователи сети разглядели в браслетах латинские буквы Z и V, которые наносятся на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.