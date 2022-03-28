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Байден захотел повысить налог для богатых американцев

Байден захотел повысить налог для американских мультимиллионеров до 20%
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein Reuters

Президент США Джо Байден захотел ввести налог не менее 20 процентов на доходы богатых американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в проекте бюджета на 2023 год он предложил увеличить налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год. По мнению Байдена, ситуация, когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, является нечестной. В связи с этим он призвал миллиардеров платить честные налоги.

Как считают в Белом доме, за последующие 10 лет такая ставка поможет сократить бюджетный дефицит на 360 миллиардов долларов.

При этом отмечается, что новые правила коснуться только 0,01 процента американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Свыше половины сборов власти планируют получить с миллиардеров.

Байден неоднократно заявлял, что богатые люди не платят в бюджет честные суммы. Нынешняя налоговая ставка составляет 21 процент, однако компании пользуются льготами, которые позволяют им платить гораздо меньше.

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Ксения Назарова
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