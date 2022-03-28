Лавров заявил о непрекращающихся санкциях Запада против России

Глава МИД России Лавров заявил, что санкции Запада против Москвы никогда не прекращались

Россия всегда жила под санкциями, их никогда не переставали вводить — в том числе во времена СССР, считает глава МИД страны Сергей Лавров. Цитату приводит РИА Новости.

«Просто напомню, что санкции против России никогда не прекращались. Мы жили в советское время под санкциями CoCom (речь о Координационном комитете по экспортному контролю, организация была создана для контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны — прим. «Лента.ру»), когда Запад всячески пресекал поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. Мы жили очень долгие годы под поправкой Джексона-Вэника (согласно ей США ограничивали торговлю со странами, обвиняемыми в нарушении прав человека — прим. «Лента.ру»)», — заявил министр.

По его словам, непрекращающиеся санкции уже не удивляют представителей Москвы. Так Лавров прокомментировал введение новых антироссийских мер после начала спецоперации на Украине.