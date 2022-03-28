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Лавров допустил проведение переговоров между Россией и Украиной в Сербии

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва и Киев могут поехать в Белград для переговоров

Фото: Globallookpress.com

Делегации из Москвы и Киева могут поехать на переговоры не только в Турцию, но и в Сербию. По крайней мере, Россия готова рассматривать такую возможность, заявил глава МИД Сергей Лавров. Цитату приводит ТАСС.

«Мы будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград», — подчеркнул Лавров, добавив, что проведение переговоров в Стамбуле сейчас «отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны».

Министр подчеркнул, что место встречи должно быть приемлемо для обеих сторон. Сам Лавров допустил, что Белград станет хорошей точкой «с точки зрения его позиции и статуса».

Виктория Кондратьева
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