Лавров допустил проведение переговоров между Россией и Украиной в Сербии

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва и Киев могут поехать в Белград для переговоров

Делегации из Москвы и Киева могут поехать на переговоры не только в Турцию, но и в Сербию. По крайней мере, Россия готова рассматривать такую возможность, заявил глава МИД Сергей Лавров. Цитату приводит ТАСС.

«Мы будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград», — подчеркнул Лавров, добавив, что проведение переговоров в Стамбуле сейчас «отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны».

Министр подчеркнул, что место встречи должно быть приемлемо для обеих сторон. Сам Лавров допустил, что Белград станет хорошей точкой «с точки зрения его позиции и статуса».