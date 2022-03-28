Названо условие снижения цен на бензин в России

Аналитик Демидов допустил снижение цен на бензин при отказе Европы покупать газ в рублях

Если страны Европы откажутся покупать у России энергоресурсы за рубли и поставки остановятся, цены на бензин в России могут начать снижаться, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об условии снижения стоимости автомобильного топлива в России он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил , что Россия сможет поставлять нефть на Восток, если европейские страны откажутся от российского сырья.

Цены на бензин в России

Внутри России будет переизбыток нефти и нефтепродуктов. С одной стороны, логично предположить, что цены у нас пойдут вниз ввиду избытка предложения, но нужно понимать, что в этой ситуации существенно уменьшатся каналы выручки для нефтяных компаний, и они, естественно, будут это компенсировать за счет внутреннего покупателя. То есть я допускаю, что будет падение цен, но я не предполагаю, что оно будет каким-то эпохальным, существенного падения я не вижу Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Идею о новых направлениях для поставок, которую озвучил Песков, Демидов счел хорошей, однако оговорился, что для этого необходима инфраструктура, на создание которой уйдет несколько лет. «Нам придется вкладываться в новые проекты, которые позволят транспортировать в Юго-Восточную Азию или хотя бы с месторождений Сибири в сторону Тихого океана, возможно, через Китай, возможно, просто в российские порты на Тихом океане», — объяснил он.

Кроме того, стоит понимать, что Юго-Восточная Азия является основным клиентом Ближнего Востока, поэтому поставлять нефть и нефтепродукты на чужой рынок будет сложно, отметил Демидов. Также, по его словам, российская нефть сейчас продается дисконтом в 30-40 долларов. По этой цене ее сейчас закупает и Индия, в которую мы частично увеличили поставки за последний месяц.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.