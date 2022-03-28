Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры рекомендовало мобильным операторам сократить объемы трафика для абонентов

Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов, пишет РБК со ссылкой на письмо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

По информации издания, из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования операторам рекомендовано сократить объемы интернет-трафика для абонентов в том числе в существующих тарифных предложениях. Сообщается, что эта мера поможет исполнить указ президента России Владимира Путина от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — объяснили в министерстве.

Ранее российские компании сообщали, что при нынешних экономических условиях операторы сотовой связи смогут обеспечивать стабильное соединение в течение четырех-шести месяцев, а с июня-августа риски сбоев и нестабильность работы сети в стране значительно возрастут. Они также предупредили, что при этом летом проблемы могут коснуться и технологических сетей связи железнодорожного транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).