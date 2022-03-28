В России оценили возобновление торгов всеми российскими акциями на Мосбирже

Экономист Косой назвал динамику на Мосбирже не показательной

Динамика на Мосбирже не является показательной, поскольку объемы торгов минимальны, биржа зарегулирована ЦБ и с нее ушло значительное количество инвесторов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Владимир Косой. Экономист Павел Самиев добавил, что в ближайшее время волатильность на бирже продолжится.

В начале торгов на Московской бирже российский фондовый рынок снижается. По итогам на 28 марта индекс Мосбиржи опустился на 2,15 процента до 2418,67 пункта, свидетельствуют данные площадки. При этом ранее, 24 марта, торги закончились ростом на 4,37 процента.

«Определенности пока немного. ФНБ еще не вышел на рынок, число участников не такое большое, круг сделок крайне ограничен. И все эти движения на достаточно ограниченном масштабе оценивать довольно сложно, потому волатильность в ближайшее время будет очень высокой. Уже завтра вектор может поменяться», — считает Самиев.

Экономист добавил, что нет оснований говорить о том, что ситуация на рынке изменилась в ту или иную сторону относительно прошлой пятницы, когда наблюдался рост.

«То, что происходит на бирже сейчас, вообще не отражает реальной ситуации, поскольку объемы торгов минимальны. Биржа, с одной стороны, зарегулирована ЦБ, а с другой — с нее ушла значительная часть инвесторов, потому в ближайшие недели я бы вообще не пытался отслеживать динамику биржи, ни растущую, ни падающую», — отметил Косой.

С 28 марта ЦБ разрешил возобновить торги остальными российскими акциями, корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями.