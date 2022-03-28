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Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов

Ольга Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов по поводу внешнего вида

Фото: Globallookpress.com

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов по поводу своего внешнего вида. Пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила кадр со съемок второго сезона шоу «Звезды в Африке», на котором она позирует в наряде золотистого цвета. Поп-исполнительницу запечатлели с зонтом в руках в облегающем мини-платье с широкими чокером и браслетами в африканском стиле. Волосы Бузовой собраны в гладкий пучок, а на лицо нанесен нюдовый мейкап.

«С возвращением. Мои хорошие, я так скучала (...) Я вас люблю», — подписала фотографию звезда, которая набрала почти 100 тысяч лайков. Несмотря на восторг певицы, поклонники неоднозначно отнеслись к ее новому снимку. Так, некоторые подписчики обругали ее внешность. «Лицо будто приклеено», «Фотошоп-преображение Бузовой», «Слишком много ретуши, Оля», «Что с лицом? Переборщила с обработкой», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы порадовались возвращению Бузовой. «Ура, без тебя было скучно», «С возвращением, красотка», «Шикарная фигура для такого возраста», «Оля, ты просто красотка», «Шикарная женщина», «Самая лучшая», «Я скучала по тебе, самая милая», — писали пользователи сети.

В июле 2021 года поклонники раскритиковали оголяющий грудь топ Бузовой. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголял ее грудь. «Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем, желательно до съемок», — подписала она пост.

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Карина Черных
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