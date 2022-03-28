Пентагон посчитал Китай наиболее значимым конкурентом

Пентагон оценил Китай как наиболее значимого конкурента и назвал Россию серьезной угрозой

Пентагон считает Китай наиболее значимым конкурентом, представляющим все больший вызов. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, пишет ТАСС.

«КНР обладает военным, экономическим и технологическим потенциалом, что позволяет бросить вызов международной системе и нашим интересам в ее рамках», — пояснила она. Хикс отметила, что в оборонной стратегии Минобороны США прописаны шаги, которые ведомство намерено незамедлительно предпринять для поддержания и усиления мер сдерживания Китая.

В то же время она признала, что Россия представляет серьезную угрозу для существующего мирового порядка. По ее мнению, об этом свидетельствуют «ничем не спровоцированные» военные действия России на Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон назовет Россию «острой угрозой» в своей новой стратегии. При этом уточнялось, что ведомство не рассматривает РФ как «долгосрочный системный вызов».