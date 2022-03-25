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Пентагон увидел в России острую угрозу

Reuters сообщило, что Пентагон назовет Россию «острой угрозой» в своей новой стратегии

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон увидел в России острую угрозу, что укажет в своей новой стратегии. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Reuters, в документе Пентагон назовет Россию острой угрозой. Об этом агентству рассказал высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, «новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов».

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Марина Совина
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