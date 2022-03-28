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Сопровождавшая Байдена в Европе заместитель пресс-секретаря заразилась ковидом

Заместитель пресс-секретаря сдала положительный тест на ковид после визита в ЕС с Байденом
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Заместитель пресс-секретаря США Карин Жан-Пьер, сопровождавшая президента Джо Байдена во время его визита в страны Европейского союза, заразилась коронавирусом. Она сдала положительный тест после поездки, передает РИА Новости со ссылкой на заявление чиновницы.

«По возвращении из поездки президента в Европу я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат», — сообщила представитель Белого дома. Она добавила, что видела главу государства накануне, но соблюдала дистанцию. Ее заболевание проходит в легкой форме.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки сдала положительный тест на коронавирус до поездки президента в Бельгию и Польшу, она не сопровождала своего шефа.

Ранее, 23 марта, стало известно, что бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заболела коронавирусом. Она перенесла заболевание в легкой форме с симптомами простуды. Ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, удалось избежать болезни.

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Марина Совина
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