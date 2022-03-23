Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сдала положительный тест на COVID-19

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Twitter, передает РИА Новости.

Как рассказала Клинтон, она сдала положительный тест на COVID-19. «У меня легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо», — написала она. Ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, удалось избежать болезни. Он сдал негативный тест и чувствует себя хорошо, добавила Клинтон.

В октябре Билл Клинтон был госпитализирован с инфекцией, но не с коронавирусом. По информации телеканала CNN, у него диагностировали сепсис (заражение крови — прим. «Ленты.ру»), впоследствии политик пошел на поправку.