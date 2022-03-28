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The Lancet опубликовал новые данные по вакцине «Спутник V»

The Lancet опубликовал статью об эффективности «Спутника V» среди ВИЧ-положительных лиц

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной против коронавируса с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных лиц, согласно результатам совместного исследования НИЦЭМ имени Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, опубликованного в медицинском журнале The Lancet. Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

В статье медицинского издания содержатся научные данные по эффективности вакцины против COVID-19 для лиц, живущих с ВИЧ. Эффективность российской вакцины «Спутник V» против заболевания для данной категории населения составила 79 процентов.

Это подтверждает анализ данных более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных пациентов в Москве, которые получают антиретровирусную терапию.

«Эффективность против госпитализации "Спутника V" среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90 процентов, против средних и тяжелых случаев заболевания — более 97 процентов», — пояснили в пресс-службе РФПИ.

В статье The Lancet подчеркивается, что вакцинация «Спутником V» снизила риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антриретровирусную терапию, в 3,3 раза в группе с показателем CD4+ Т-клеток более 350/µl по сравнению с теми, кто не прививался.

В Минздраве России сообщали, что для ВИЧ-положительных пациентов вакцинация российским препаратом «Спутник V» разрешается через четыре недели после начала лечения.

Согласно рекомендациям, пациентам с ВИЧ инфекцией можно прививаться российской вакциной центра имени Гамалеи вне зависимости от уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки.

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Анна Щербакова
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