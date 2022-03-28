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В ДНР рассказали о сдавшихся украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила о 19 сдавшихся за сутки украинских военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Еще 19 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен силам Донецкой народной республики. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о солдатах и офицерах 54-й отдельной механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад. Власти республики пообещали, что после окончания боев они смогут вернуться к своим семьям и продолжить мирную жизнь.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30, один бронетранспортер и три бронированные машины», — рассказали в Донецке о потерях противника.

Ранее в ДНР сообщили об израсходовании ВСУ в Донбассе почти всего боекомплекта. Из-за патронного и снарядного города интенсивность украинских обстрелов по позициям и населенным пунктам республики существенно ослабла.

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Алевтина Запольская
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