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В ДНР рассказали о заканчивающемся у ВСУ боезапасе

Представитель ДНР Басурин заявил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) считают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается», — заявил Басурин. Информацию о заканчивающиеся боезапасе Народной милиции рассказали сами украинские военные, которые из-за нехватки патронов и снарядов сдаются в плен.

В том числе из-за этого факта продвижение сил ДНР вскоре станет быстрее. «Те операции, которые мы предпринимаем и они осуществляются, та же Марьинка, где мы их выдавливаем из этого населенного пункта, следующие будут рядом Красногоровка, район Авдеевки, район Горловки. Все будет хорошо», — дал прогноз Басурин.

Ранее в Минобороны России сообщили об успешном уничтожении двух беспилотников ВСУ. Летательные аппараты засекли недалеко от колонны ВДВ в Киевской области и ликвидировали.

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Дмитрий Настасьев
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