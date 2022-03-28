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Подразделения ВДВ России уничтожили беспилотники ВСУ в Киевской области

В Минобороны сообщили об успешной операции ВДВ по уничтожению беспилотников ВСУ

Кадр: Минобороны РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) армии России уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об успешной операции российских военных сообщили журналистам в Минобороны России.

«Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника», — говорится в сообщении ведомства. Российские военные уточнили, что им удалось ликвидировать два БПЛА — боевой и разведывательный.

Беспилотники сбили в рамках продвижения колонны бронетехники вглубь Киевской области, во время преодоления водной преграды. ВДВ перебрались через него с помощью наведения понтонного моста и в этот момент обнаруженные вблизи украинские беспилотники ликвидировал зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела».

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«Коллектив боевой машины слаженный. Все опытные, ребята не первый год в армии. Каждый знает свою задачу и также знает задачу своего товарища», — прокомментировал работу ЗРК командир боевой машины Алексей.

Ранее в результате обстрела со стороны украинцев Донецкой народной республике (ДНР) погиб мирный житель. ВСУ вели огонь по городу Иловайск, ущерб нанесен зданию вокзала и железнодорожной инфраструктуре.

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Дмитрий Настасьев
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