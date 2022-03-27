ВСУ обстреляли вокзал в Иловайске

ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Иловайске

При обстреле города Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

Обстрелу со стороны украинских войск подвергся также иловайский железнодорожный вокзал. В результате удара пострадали здание вокзала, депо и инфраструктура. Несмотря на это, движение составов продолжилось.

25 марта ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии село Первомайское в Луганской Народной Республике, расположенное в нескольких километрах от границы с Россией. По данным Минобороны ЛНР, обстрел начался около 13:30 мск. На населенный пункт упали десять 120-миллиметровых снарядов.