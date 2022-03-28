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Эрдоган обсудит посредничество Турции по Украине

Президент Турции Эрдоган 28 марта на заседании кабмина обсудит посредничество по Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 28 марта, проведет заседание кабмина, на котором обсудят посредничество Анкары по Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Соответственно, важнейшим пунктом повестки заседания станет посредничество Анкары по Украине», — рассказал собеседник агентства.

Помимо прочих обсуждений, рассказал источник, будут контакты турецкого президента, имевшие место в рамках прошедшего саммита НАТО в Брюсселе. «Президент проинформирует команду о контактах, ознакомится с мнением министров. Ожидается обмен мнениями о минах, попавших в территориальные воды Турции», — заявил он.

Ранее 27 марта стало известно место для новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта. Встреча сторон запланирована в очном режиме.

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Марина Совина
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