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Ведущий прокомментировал свое увольнение из популярной программы Первого канала

Телеведущий Галибин рассказал, что не держит обиды на уволивших его создателей «Жди меня»
Александр Галибин

Александр Галибин. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Телеведущий, актер театра и кино Александр Галибин высказался о своем увольнении из популярной программы «Жди меня» на Первом канале. Его комментарий приводит «Телепрограмма».

По словам Галибина, он не держит обиды на создателей телепроекта. «Камней за пазухой не держу. История обычная: договор закончился, ведущих сменили», — заявил он. При этом актер счел, что с точки зрения этики с ним поступили некрасиво. «Просто существует некая культура общения между артистом и продюсером. И все это можно было бы сделать менее болезненным», — объяснил телеведущий.

Также Галибин признался, что очень любил вести программу «Жди меня». «Передачу вспоминаю с теплом. Столько потрясающих и фантастических судеб!» — сказал он и добавил, что участниками проекта становились не подставные актеры, а обычные люди.

Программа «Жди меня», посвященная поиску пропавших людей, выходила на Первом канале (назывался ОРТ до 1 сентября 2002 года — прим. «Ленты.ру») с 1999 по 2017 год. Галибин вел передачу в паре с актрисой Ксенией Алферовой с 2014 года. В 2017 году они были уволены создателями проекта. В октябре 2017 года новые выпуски передачи стали показывать на НТВ.

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Евгения Наумова
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