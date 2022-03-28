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В России призвали Японию переадресовать вопрос о ядерном оружии США

Посол России Галузин призвал Токио адресовать вопрос о ядерном оружии не Москве, а США
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Посол России в Японии Михаил Галузин раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. По мнению дипломата, такие слова следует переадресовать Вашингтону. Заявление Галузина опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

Так посол прокомментировал поездку премьер-министра Японии Фумио Кисиды и посла США в Японии Рама Эмаунэля в Хиросиму, в ходе которой Кисида заявил, что «возможность применения Россией ядерного оружия вызывает серьезную обеспокоенность». Галузин призвал адресовать вопрос о недопустимости использования ядерного оружия властям США, а не России.

«Япония в присутствии посла США рассуждает в Хиросиме о недопустимости применения ядерного оружия, искусственно и без всяких оснований пытаясь "привязать" к этому Россию. Такой призыв было бы гораздо более логично напрямую адресовать главе американской дипмиссии», — считает российский дипломат.

Он также заявил, что американский дипломат не извинился перед народом Японии «за тягчайшее военное преступление своей страны 6 августа 1945 года, унесшее жизни десятков тысяч мирных жителей Хиросимы». Речь идет об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленные США в конце Второй мировой войны. Тогда было заявлено, что цель бомбардировок — ускорить капитуляцию Японии.

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Виктория Кондратьева
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