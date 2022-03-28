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Отбывающий срок за госизмену российский программист лишился права на УДО

Суд отказался снять выговор с программиста Фомченкова, осужденного за госизмену на 7 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Скопинский районный суд Рязанской области не нашел оснований для снятия выговора с заключенного местной колонии Георгия Фомченкова, отбывающего семилетний срок за госизмену. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ИК-5 наложило взыскание на осужденного программиста за отсутствие именной таблички на его сумке с вещами. В связи с отказом суда Фомченков лишился права на условно-досрочное освобождение (УДО).

Он был фигурантом дела о передаче секретных данных ФСБ спецслужбам США, по которому также проходили бывший начальник центра информационной безопасности российской спецслужбы Сергей Михайлов и экс-сотрудник МВД, работавший специалистом «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Фомченков, давший на них показания, получил семь лет, его сообщник Михайлов — 22 года, Стоянов — 14 лет заключения.

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Любовь Ширижик
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