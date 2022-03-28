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Европа назвала срок окончания зависимости от газа из России

ЕК сообщила, что Евросоюз будет зависим от поставок энергоносителей из России до 2027 года

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Европейский союз будет нуждаться в поставках энергоносителей из России в течение ближайших нескольких лет, до 2027 года. Соответствующий срок окончания зависимости назвал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, его слова приводит ТАСС.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU ("Новая энергия для Евросоюза", представлена в начале марте — прим. «Ленты.ру»), мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сообщил он в ответ на вопрос о том, насколько быстро регион сможет отказаться от российского газа с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США.

25 марта президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России. Основными задачами группы будут диверсификация поставок СПГ и снижение спроса на природный газ.

«США будут работать вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные объемы СПГ для европейского рынка в объеме не менее 15 миллиардов кубометров в 2022 году, причем в дальнейшем ожидается наращивание поставок», — указывалось в заявлении.

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Платон Щукин
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