Кадыров показал новое видео боев за Мариуполь

Глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя от «бандеровского подполья»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Новое видео боев руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах бойцы обстреливают разрушенный многоэтажный дом, после чего водружают на его крышу флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова. «Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.

Ранее руководитель региона рассказал, что в рядах бойцов, участвующих в специальной операции России на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Он уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики.