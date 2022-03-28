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ВДВ России совершили марш с преодолением водной преграды под Киевом

Подразделения бронетехники ВДВ России в Киевской области преодолели водную преграду

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, действующие в Киевской области, преодолели водную преграду с помощью понтонного моста. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

В сообщении сказано, что военнослужащие преодолели водную преграду по наведенному мосту и продолжили движение в назначенный район. В ходе движения были обнаружены разведывательный и боевой беспилотники противника. Их уничтожили.

Министерство также опубликовало соответствующую видеозапись.

Ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что группировка российских войск вышла к южным окраинам Новоселовки, вклинившись на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Дмитрий Настасьев
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