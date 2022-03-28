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Кадыров встретился с объявленным Киевом погибшим генералом

Кадыров встретился в Мариуполе с генералом Мордвичевым, которого Киев объявил погибшим

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров, прибывший в Мариуполь, встретился с генерал-лейтенантом Вооруженных сил России Андреем Мордвичевым, которого Киев объявил погибшим. Соответствующее видео было продемонстрировано в эфире Первого канала.

На кадрах видно, как Кадыров приобнимает Мордвичева. «Ахмат — реальная сила!» — заявляет генерал, а глава республики утверждает, что «так говорит самый лучший командующий».

Украина в середине марта сообщала о гибели генерала на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Мордвичев в 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, спустя год — первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В 2021 году получил должность первого заместителя командующего восьмой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. С ноября того же года является ее командующим.

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Варвара Кошечкина
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