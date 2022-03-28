Раскрыто содержимое подарков победителей «Оскара» на 14 миллионов рублей

Журналисты CNBC раскрыли роскошное содержимое подарков победителей премии «Оскар»

Журналисты CNBC раскрыли роскошное содержимое и реальную стоимость подарков, которые получат победители 94-ой премии киноакадемии США «Оскар». Материал появился на сайте портала.

По информации издания, наборы для звезд под названием Everyone Wins («Все выигрывают») подготовила маркетинговая компания Distinctive Assets. Отмечается, что общая стоимость всех 53 предметов и сертификатов, помещенных в презент для лауреатов премии, составила 140 тысяч долларов (14,2 миллиона рублей).

Самым дорогим подарком стала трехдневная поездка в замок Turin Castle, построенный в Шотландии в XVII веке. Ее цена равна 50 тысячам долларам (4,7 миллионам рублей). Следующим по ценности расположился сертификат от компании Maison Construction, которые дает победителям возможность сделать ремонт в доме на сумму 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

Вдобавок представители киноиндустрии смогут отправиться в четырехдневный спа-отпуск на курорт Golden Door, сделать липосакцию в клинике Celebrity Arms или прибегнуть к процедурам известного американского косметолога. Помимо этого, случайным образом будет выбрана знаменитость, которая удостоится титула лорд или леди долины Гленко и получит участок земли в Шотландии.

При этом отмечается, что звезды имеют право отказаться от упомянутых подарочных услуг, оставив себе только материальные предметы: косметику, продукты, предметы декора и другие вещи. Данный факт объясняется тем, что дорогие услуги подлежат налогообложению — обладателям выигрышей придется заплатить до 50 процентов стоимости призов, чтобы ими воспользоваться.

В 2016 году номинантам на «Оскар» подарили секс-игрушки и подтяжку груди. Сообщалось, что победителям преподнесли подарочные наборы, в которые вошли косметические продукты, товары для взрослых, сертификат на хирургические вмешательства и туристические путевки.