Матвиенко оценила ход специальной операции на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что специальная операция на Украине идет по плану

Специальная операция Вооруженных сил России на Украине идет по плану. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

При этом она отметила, что президент России Владимир Путин дал четкое указание не допускать жертв среди мирного населения Украины.

«Операция идет по плану. Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы все это сделать. Но какой ценой?» — объяснила она в ходе встречи с председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).