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Наркодилер с поддельным удостоверением капитана полиции попался в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержали наркодилера с поддельным удостоверением капитана полиции

Фото: Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле наркодилер с поддельным удостоверением капитана полиции попался настоящим полицейским; в отношении задержанного возбуждены пять уголовных дел и вскоре будет возбуждено еще одно. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 марта, сообщил представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, наркополицейские Нижнего Тагила в ходе спецоперации задержали местного ранее судимого 31-летнего индивидуального предпринимателя. Он создал интернет-магазин для продажи запрещенных синтетических веществ. В ходе обысков по месту его жительства в одной из квартир правоохранители нашли около килограмма наркотического вещества, расфасованного в пять больших пакетов. Помимо этого, у него нашли поддельное служебное удостоверение капитана МВД и три ведра с монетами номиналом 2, 5 и 10 рублей.

Ранее фигурант был неоднократно судим, последний срок отбывал в исправительной колонии №54, освободился условно-досрочно в 2020 году. В отношении него полицией возбуждено пять различных уголовных дел, решается вопрос о возбуждении шестого — за поддельные документы полицейского.

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Леонид Микуляк
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