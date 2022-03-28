Военные России закрыли крымское представительство президента Украины в Херсоне

Военные РФ закрыли действовавшее в Херсоне представительство президента Украины по Крыму

Российские военнослужащие закрыли крымское представительство президента Украины, действовавшее в Херсоне. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Украинский флаг был снят со здания. Руководство этого заведения еще ранее удрало в Киев и заявляет, что теперь продолжает представлять Зеленского в Крыму из Киева, "выполняя свои функции дистанционно"», — рассказал Мурадов. По его мнению, после Киева функционеры представительства могут оказаться в Польше или Турции.

Постпред добавил, что освободившееся здание может быть использовано для «реального представительства Республики Крым» в Херсонской области.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины.