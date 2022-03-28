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В Чечне объяснили приезд Кадырова в Мариуполь

Глава Чечни Кадыров займется стратегией и боевым духом в Мариуполе

Фото: AP

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, чтобы поднять боевой дух бойцов. Так его приезд объяснил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, пишет РБК.

Кроме того, глава Чечни дополнительно технически оснастит, скорректирует и доработает стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней, утверждает чиновник.

«Рамзан Ахматович является боевым генералом, стратегом, который лично принимал участие в большом количестве боестолкновений, планировал и разрабатывал, а также проводил спецоперации по ликвидации террористов международного уровня», — подчеркнул Дудаев.

В ходе совещания глава республики заявил, что все действия идут по плану. В настоящее время близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет очищен от националистов, заключил Дудаев.

28 марта Кадыров сообщил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Он опубликовал видео боев и выразил уверенность, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.

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Сергей Истомин
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