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Британский флот присоединился к группировке НАТО в Балтийском море

ВМС Британии присоединились к судам Дании, Эстонии, Швеции, Латвии и Литвы в Прибалтике

Фото: Wikipedia

Корабли Королевского военно-морского флота присоединились к группировке шести стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Балтийском море «для укрепления безопасности» и оказания поддержки странам-членам и союзникам НАТО. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Корабли HMS Northumberland и HMS Richmond ВМС Британии присоединились к датскому фрегату HDMS Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования. Перечисленные страны входят в JEF под руководством Великобритании.

Помимо патрулирования, военные корабли и самолеты провели серию совместных учений. В частности, датские истребители F-16 и шведские истребители Gripen отрабатывали тактику противовоздушной обороны с кораблями.

Кроме того, британские корабли доставили необходимое снабжение группировке НАТО в Эстонии.

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Елизавета Наумова
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