Писатель Стариков заявил, что немцы не хотят расплачиваться за поддержку Украины

Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию «Украина.ру» объяснил причину, по которой все большее число немцев выражают свое недовольство увеличивающимися масштабами антироссийской пропаганды Запада и действиями собственных властей. По его словам, итак немалое число экономических проблем Германии продолжает расти, а обычные жители не хотят расплачиваться за поддержку украинцев.

«Объяснение, что действия Евросоюза в ответ на действия России приводят к увеличению цены, для немецкого бюргера не очень убедительно. Он, может быть, в пылу информационного угара и любит Украину, но, наверное, не готов нолик дорисовать к своей платежке из-за этой большой любви», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что далеко не все жители Германии питают любовь к Украине. Этим людям весьма трудно объяснить, по какой причине они должны платить больше из-за поддержки властями своей страны государства, с которым ФРГ даже не граничит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. По словам Зеленского, приоритеты Украины давно известны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины, которые не подлежат сомнению.