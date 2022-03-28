Курс доллара упал почти до 92 рублей

Курс рубля вырос по отношению к основным валютам в ходе торгов 28 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания новости курс доллара упал почти до 92 рублей (92,3, снижение почти на 3,7 рубля), курс евро составлял 100,63 рубля (снижение почти на 4,5 рубля). При этом основные индексы Московской биржи на торгах 28 марта снизились: индекс Мосбиржи потерял 2,15 процента, РТС — 0,79 процента.

По мнению экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, российская валюта укрепляется на фоне санкций из-за многочисленных ограничительных мер Центробанка и правительства.

Среди них назван, в частности, запрет на продажу иностранной валюты населению, ограничения на снятие ее со счетов и вывоз из страны, а также запрет на продажу акций российских компаний для нерезидентов. Все эти усилия привели к искусственному поддержанию курса рубля за счет ограничения предложения на его продажу.