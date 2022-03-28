Российский фондовый рынок открылся снижением

Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился на 2,76 процента

В начале торгов на Московской бирже российский фондовый рынок снижается. По состоянию на 10:06 индекс Мосбиржи опустился на 2,76 процента до 2418,67 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС упал на 2,73 процента, до 806,94 пункта. Курс доллара снизился на 1,79 процента, до 94,29 рубля, курс евро вырос на 2,59 процента (до 108,67 рубля). Цена нефти Brent находится на уровне 112,87 доллара за баррель (минус 3,60 процента). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 4,14 процента, до 109,19 доллара за баррель.

Торги на Мосбирже возобновились 24 марта в ограниченном режиме после почти месячного перерыва, но к ним допустили бумаги только 33 крупных компаний из России, входящие в индекс Мосбиржи. Короткие продажи были запрещены. Торги 24 марта закончились ростом на 4,37 процента.

С 28 марта ЦБ разрешил возобновить торги остальными российскими акциями, корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями.