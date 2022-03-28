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Бастрыкин ходатайствовал о возбуждении дела на судью за взятку в 50 тысяч рублей

Глава СКР Бастрыкин попросил возбудить дело на судью из Адыгеи за взятку в 50 тысяч рублей

Фото: Globallookpress.com

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) назначила на 31 марта рассмотрение ходатайства главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно действующему законодательству необходимо разрешение ВККС на возбуждение дела против судьи. СКР подозревает Агафонова в получении взятки на сумму 50 тысяч рублей.

Судья из Адыгеи был задержан в ноябре 2021 года с поличным при получении денег, но его отпустили, так как он обладал статусом федерального судьи. По инициативе правоохранительных органов Агафонова лишили полномочий.

По данным издания, экс-судья является сыном генерал-лейтенанта полиции в отставке Юрия Агафонова, который до 2013 года возглавлял Краснодарский университет МВД, а в настоящее время руководит Контрольно-счетной палатой Краснодарского края, уточняет KP.RU.

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Любовь Ширижик
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