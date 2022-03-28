Канадские супермаркеты убрали с полок российские продукты

Супермаркеты Канады убрали товары российского производства на фоне санкций против РФ

Сети супермаркетов Канады начали убирать с полок товары российского производства на фоне санкций в отношении России из-за военной операции на Украине. Об этом пишет канадская газета Globe and Mail.

Такие меры касаются продуктов, произведенных в России. Например, например кваса, семечек подсолнечника и зефира в шоколаде. Ритейлеры решили убрать российские продукты вскоре после того, как во многих регионах Канады прекратились продажи водки из РФ.

Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo, начала убирать российские продукты в начале марта. Другая сеть под названием Metro Inc., прекратила продажи продуктов, сделанных в России, также в начале текущего месяца.

Кроме того, канадский ритейлер Loblaw Companies убирает российские товары иследит, чтобы повторно они не заказывались. «Их, как правило, уже нет на полках», — рассказала пресс-секретарь сети магазинов Кэтрин Томас.

В феврале сообщалось, что власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного убрать из продажи продукцию российских брендов и произведенные в России напитки. На такой шаг некоторые губернаторы штатов решили пойти «в знак солидарности и поддержки народу Украины и как выражение общего отторжения к неспровоцированным действиям российского государства».