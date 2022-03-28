Оценено значение торговли с Европой за рубли для цен на бензин в России

Аналитик Демидов: при закупках нефти Европой в рублях цены на бензин в РФ не изменятся

Если Европа пойдет на требования России и начнет покупать энергоресурсы в рублях, это несильно повлияет на цены на нефть и нефтепродукты внутри страны, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он оценил значение торговли с европейскими странами за рубли в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.

По словам Демидова, цена на бензин и нефтепродукты в России не связана с мировым рынком. «Это связано с тем, как у нас взымаются налоги с нефтяных компаний. Поэтому даже если вдруг все начнут сейчас покупать нефть и газ за рубли, я не думаю, что это будет каким-то событием, новой страницей для цен на нефть внутри страны. Это мало повлияет», — отметил экономист.

Он также заметил, что Европа не сможет полностью отказаться от российской нефти, потому что в таком случае не проживет даже летний период.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

