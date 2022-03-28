Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала двоих россиян за организацию 40 фиктивных браков с иностранцами

ФСБ выявила канал незаконной миграции на Урале, задержаны организаторы 40 фиктивных браков

Фото: Globallookpress.com

В Свердловской области сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, организованный двумя местными жителями, они задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД. Как установили правоохранители, подозреваемые легализовывали пребывание иностранцев в России путем заключения ими фиктивных браков с гражданами страны. Всего они оформили 40 сделок по внесению записей актов гражданского состояния, на основании которых незаконные мигранты получали разрешения на временное проживание на территории страны.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах
The Lancet опубликовал новые данные по вакцине «Спутник V»
Названы последствия отказа Германии от российской нефти
Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу
СК сделал заявление по делу обвиненного в изнасиловании бойца MMA Новоселова
Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Турция обсудила с Украиной организацию переговоров с Россией в Стамбуле
Россиянам назвали способные заменить Zara бренды
Суд обвинил Meta в нарушении конституционного строя России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.