ФСБ задержала двоих россиян за организацию 40 фиктивных браков с иностранцами

ФСБ выявила канал незаконной миграции на Урале, задержаны организаторы 40 фиктивных браков

В Свердловской области сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, организованный двумя местными жителями, они задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД. Как установили правоохранители, подозреваемые легализовывали пребывание иностранцев в России путем заключения ими фиктивных браков с гражданами страны. Всего они оформили 40 сделок по внесению записей актов гражданского состояния, на основании которых незаконные мигранты получали разрешения на временное проживание на территории страны.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).