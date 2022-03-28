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ЦБ объяснил правила получения наличных в валюте

Центробанк объяснил механизм получения гражданами и компаниями наличной валюты в банках

Фото: Pixabay

Центробанк России объяснил механизм получения наличной валюты для граждан и компаний. Правила опубликованы в Telegram Банка.

Сообщается, что если гражданин России открыл валютный вклад или счет до 9 марта 2022 года, а после перевел средства на другой валютный счет в том же банке, то все равно сможет получить наличную валюту со своего счета в размере до 10 тысяч долларов. Оставшуюся часть денег можно получить только в рублях, как и проценты по вкладу.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные к вкладам по состоянию на 9 марта 2022 года, подлежат выплате физическим лицам в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года в наличной форме в рублях», — говорится в сообщении ЦБ. В кассах банков также невозможно купить валюту стран, которые не относятся к «недружественным», в том числе белорусские рубли, казахстанские тенге и китайские юани.

«С 9 марта 2022 года в течение шести месяцев действует временный порядок выдачи средств с валютных счетов и вкладов, продажа кредитными организациями наличной иностранной валюты физическим лицам не производится», — пояснил регулятор. Отмечается, что запрет распространяется на все виды валют.

Ранее ЦБ обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться с целью обхода специальных экономических мер, принятых в соответствии с указами президента России Владимира Путина после введения антироссийских санкций.

С 9 марта российский ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определенные ограничения. В его рамках россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов.

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Марина Совина
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