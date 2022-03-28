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СКР показал видео из красноярского детсада после стрельбы

СКР опубликовал кадры из детского сада в Красноярске и из дома устроившей стрельбу

Следственный комитет России (СКР) показал видеокадры из дома девушки, которая устроила стрельбу в детском саде в Красноярске, и из самого учреждения. Видеозапись в понедельник, 28 марта, опубликована на YouTube-канале СКР.

На кадрах виден беспорядок в жилище, в углу комнаты правоохранители осматривают оружейный сейф. Возможно, оружие, из которого велась стрельба, принадлежит отцу 20-летней задержанной.

Ранее сообщалось, что полиция нашла в квартире девушки тело ее отца. Предполагается, что она убила родственника до того, как пошла в учреждение с ружьем. Предварительно, мотивом послужила месть за то, что ее не взяли на работу. В детсаду девушку заметила инструктор по физкультуре и повалила на пол; в этот момент злоумышленница случайно выстрелила в стену.

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Леонид Микуляк
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