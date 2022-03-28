Восстанавливать инфраструктуру Украины должны ее «разрушители», заявил экс-премьер Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру», оценивая возможность восстановить инфраструктуру страны после того, как на ее территории закончатся военные действия, заявил, что это является выполнимой задачей, призвав в первую очередь привлечь к этому главных «разрушителей», которыми являются отступающие украинские военные.

Он отметил, что солдаты ВСУ при отступлении взрывают мосты, а также различные инфраструктурные предприятия, такие как газопроводы, водопроводы или трансформаторные подстанции. Азаров уточнил, что это делается намеренно, при этом совершенно без каких-либо рассуждений о том, как и кто все это должен будет восстанавливать в будущем. Несмотря на то, что масштабы разрушений достаточно большие, он уверен, что отстроить все вновь является посильной задачей.

«Поэтому — засучили рукава и начали работать, начали делать. И те, кто отличился на уничтожении — будут исправлять свою работу, будут восстанавливать так или иначе», — заявил экс-премьер.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что сначала США сверли легитимное правительство Украины и установили вместо него своих людей, а теперь планируют до последнего поддерживать военное противостояние Киева с Москвой, устроив при этом «две волны крови».