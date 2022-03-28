Политолог рассказал о планах США устроить «две волны крови»

Политолог Марков заявил, что США нужна «кровь русского солдата и мирного населения»

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что сначала США сверли легитимное правительство Украины и установили вместо него своих людей, а теперь планируют до последнего поддерживать военное противостояние Киева с Москвой, устроив при этом «две волны крови».

«НАТО будет максимально поддерживать террористический режим Зеленского и будет делать все, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови — крови русского солдата и крови мирного населения. Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины, а потом обвинить в этом Россию, назвав ее военным преступником», — заявил политолог.

По его словам, воюющие на стороне Киева неонацистские подразделения воюют так, что совершенно не щадят мирных жителей, беря их в заложники и всячески подставляя под удар при необходимости и без нее. Марков отметил, что России необходимо как можно скорее завершить военную спецоперацию, пока Украина не обзавелась новым вооружением, которым их продолжает снабжать НАТО.

Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман рассказал, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. По его словам, действия американских властей не оставили Москве иного выхода, кроме применения силы.